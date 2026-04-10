Полицейского из Белой Калитвы подозревают в крупной краже

По данным следствия, 9 января 2026 года сотрудник полиции прибыл на место семейно‑бытового конфликта в городе Белая Калитва. Используя служебное положение, он получил информацию о наличии в подвальном помещении имущества, в т. ч. предметов, ограниченных в гражданском обороте. В ходе осмотра подозреваемый обнаружил имущество потерпевшего, включая денежные средства в размере 300 тыс. рублей, после чего тайно похитил его, причинив материальный ущерб.