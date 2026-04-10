Будущие педагоги из Орла и Москвы посетили Владимирскую область

Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой принял гостей из двух регионов в ходе всероссийской программы «Больше, чем путешествие», сообщили в учреждении. Мероприятие способствует достижению целей национального проекта «Молодёжь и дети».
Участниками тура стали студенты педагогических специальностей из Орла и Москвы. Для них подготовили насыщенную программу: стажировки в образовательных организациях региона, знакомство с культурой Владимира, Суздаля и Вязников, встречи с психологом, мастер-классы и игры на сплочение.
Как рассказала ведущий специалист центра кадрового обеспечения сферы образования Владислава Сысоева, задача мероприятия — показать будущим педагогам, как устроена система образования во Владимирской области, вдохновить их и, возможно, привлечь к работе в регионе.
Гости посетили с экскурсией инфраструктурные объекты института: центр поддержки одаренных детей «Платформа Владимир», технопарк «Кванториум-33» и региональный модельный центр дополнительного образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.