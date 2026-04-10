Воронежский губернатор: социальная политика остается приоритетом работы власти

Правительство Воронежской области по итогам 2025 года сохранило полный объем социальных обязательств перед жителями. Губернатор Александр Гусев на отчете перед депутатами облдумы подчеркнул, что социальная политика остается приоритетом региональной власти, несмотря на внешнеэкономические вызовы.
По итогам года различные меры социальной поддержки получили более 380 тысяч воронежцев. Существенно расширена помощь семьям с детьми: введены новые выплаты, включая единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье, а также 100 тысяч рублей для беременных студенток.
Значительную роль в снижении уровня бедности продолжают играть социальные контракты. В 2025 году в регионе было заключено более 3,5 тысячи таких соглашений, что позволило усилить адресную поддержку малообеспеченных семей и стимулировать их к повышению доходов.
Отдельным направлением остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. В области действует 59 мер помощи, включая программы реабилитации, переобучения и трудоустройства. Кроме того, запущены кадровые инициативы, направленные на интеграцию ветеранов в систему государственного управления. В частности, в рамках региональной программы «Герои земли Воронежской» часть бойцов уже получила должности в органах власти и депутатских корпусах.
Серьезные бюджетные ресурсы направлены на развитие социальной инфраструктуры. В 2025 году в рамках национальных и региональных проектов было введено 88 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Всего на здравоохранение направлено более 86 миллиардов рублей, на образование — около 50 миллиардов рублей.
В медицинской сфере власти отмечают рост продолжительности жизни — она превысила 74 года. Параллельно продолжается модернизация инфраструктуры и внедрение новых технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта.
В дорожной и городской инфраструктуре также зафиксированы масштабные работы: за год отремонтировано более 1,2 тысячи километров дорог, что напрямую влияет на качество жизни населения.