В Старице Тверской области откроется фотовыставка о долгожителях

Открытие фотовыставки «Я так вижу. +/-90» председателя совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктора Христенко состоится 12 апреля в городе Старице Тверской области. Она посвящена старицким долгожителям и соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в аппарате правительства региона.
Экспозиция откроется в 16:00 в новом выставочном пространстве на улице Ленина, 1. В основном зале представят портреты 19 местных жителей — долгожителей города, окрестных деревень и поселков. Рядом с каждой работой размещен монолог от первого лица, что делает экспозицию особенно эмоциональной. Во втором зале гости увидят фотографии Свято-Успенского монастыря разных лет, запечатлевшие историю преображения обители, а также работы живописцев, которые приезжают сюда на пленэры.
Портреты старицких долгожителей войдут в новую книгу Виктора Христенко «+/-90», выход которой запланирован на 2026 год. В день открытия, на Пасху, для посетителей организуют чаепитие с угощениями из монастырской трапезной. Выставка будет работать до 17 мая.
