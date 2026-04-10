В Старице Тверской области откроется фотовыставка о долгожителях

Экспозиция откроется в 16:00 в новом выставочном пространстве на улице Ленина, 1. В основном зале представят портреты 19 местных жителей — долгожителей города, окрестных деревень и поселков. Рядом с каждой работой размещен монолог от первого лица, что делает экспозицию особенно эмоциональной. Во втором зале гости увидят фотографии Свято-Успенского монастыря разных лет, запечатлевшие историю преображения обители, а также работы живописцев, которые приезжают сюда на пленэры.