В Ростовской области возбудили дело после взрыва в шахте

В Ростовской области возбудили дело после взрыва в шахте, где погиб человек.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промбезопасности после взрыва в шахте Ростовской области, где погиб человек, сообщает СУСК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 апреля при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, расположенной в Красносулинском районе, произошел взрыв. В результате происшествия один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь.

На месте работают следователи и криминалисты следственного управления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.