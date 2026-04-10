Школьники из Приангарья стали призерами олимпиад по ИТ и китайскому языку

Школьники из Иркутской области вошли в число победителей и призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады по информатике и китайскому языку. Интеллектуальные состязания проводятся в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования региона.
На олимпиаде по информатике, где впервые были представлены профили «Программирование», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и «Робототехника», отличились десятиклассники иркутского лицея № 3. Егор Юркшус стал призером по программированию, а Евгений Моргунов — абсолютным победителем по профилю «Искусственный интеллект».
На олимпиаде по китайскому языку, проходившей в РУДН, победу одержала одиннадцатиклассница из центра образования № 47 Иркутска Мэнци Чжоу — это ее третий диплом. Призером стала Диана Чжан, ученица 11-го класса школы № 20 поселка Каменск Чунского округа.
Отметим, что дипломы победителей и призеров заключительного этапа дают право поступления в ведущие вузы России без вступительных испытаний по профилю олимпиады. Воспользоваться ими можно в течение четырех лет.
