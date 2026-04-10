СМИ: Медведев стал главным редактором новых школьных учебников

«В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников. Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — всё это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — сказала замминистра в ходе презентации государственных учебников.