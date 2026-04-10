«Здесь можно построить завод Тесла»: отец Илона Маска рассказал, что ему больше всего понравилось в Нижнем

«Более ста человек уже переехали в Нижегородскую область — по линии Агентства “ОКА”. Сейчас у нас есть более 1200 заявок, которые потенциально могут превратиться в случаи переезда в регион. Мы всегда ждем тех, кто хотел бы честно работать на нашей земле и кто обязательно разделяет наши ценности. Господин Маск и его команда знают о наших предложениях», — рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на вопрос о том, есть ли у региона уже готовые соглашения по партнерству с Эрролом Маском. В беседе с журналистами Маск высоко оценил научные разработки российских университетов и предложил развивать международное сотрудничество в области передовых исследований. Так, в ИТ-кампусе «Неймарк» ему показали большое число проектов и исследований, которые достаточно сильно его впечатлили.