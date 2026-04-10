«Здесь можно построить завод Тесла»: отец Илона Маска рассказал, что ему больше всего понравилось в Нижнем

Южноафриканский предприниматель, отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск приехал с рабочим визитом в Нижний Новгород. Знакомство с регионом ему организовало Агентство «ОКА». Ранее иностранец уже побывал в Казани, Владимирской области и Троице-Сергиевой лавре. С какой целью бизнесмен приехал в Россию и что больше всего ему здесь понравилось, он рассказал на пресс-конференции с журналистами.
О сотрудничестве.
Как рассказал сам Эррол Маск, он приехал в Россию с конкретными деловыми предложениями о совместных исследованиях с российскими учёными, а также для развития проектов в сфере бизнеса и промышленности. Он отметил, что Россия имеет высокий инвестиционный потенциал — и речь идет не только о финансовых вложениях, но и о готовности инвестировать время и жизненные ресурсы в долгосрочные проекты. Так, отмечает предприниматель, в разных регионах страны — включая Казань, Нижний Новгород, Москву и Владимир — он увидел схожую тенденцию.
«Я вижу здесь очень много позитивно настроенных людей, много энергии и стремления к развитию. Это создает хорошие условия для инвестиций», — отметил Маск.
Эррол Маск также заявил, что в России существуют возможности для размещения крупных производств. В частности, он допустил, что компания Tesla могла бы построить здесь завод. «На мой взгляд, для этого нет серьезных препятствий», — сказал он.
Кроме того, Маск затронул тему сельского хозяйства и международной миграции фермеров. Он рассказал о сложной ситуации в Южной Африке, где, по его словам, часть фермеров сталкивается с давлением и вынуждена искать возможности для переезда. При этом ранее обсуждалась программа переселения фермеров в США, инициированная при участии Дональда Трампа, в рамках которой тысячи человек получили статус беженцев.
Вместе с тем сейчас рассматриваются альтернативные направления, в том числе регионы России. Маск сообщил, что обсуждается возможность переезда нескольких фермерских семей, в частности, во Владимирская область. По его словам, такие инициативы могут стать взаимовыгодными — как для самих фермеров, так и для принимающей стороны.
«Более ста человек уже переехали в Нижегородскую область — по линии Агентства “ОКА”. Сейчас у нас есть более 1200 заявок, которые потенциально могут превратиться в случаи переезда в регион. Мы всегда ждем тех, кто хотел бы честно работать на нашей земле и кто обязательно разделяет наши ценности. Господин Маск и его команда знают о наших предложениях», — рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на вопрос о том, есть ли у региона уже готовые соглашения по партнерству с Эрролом Маском. В беседе с журналистами Маск высоко оценил научные разработки российских университетов и предложил развивать международное сотрудничество в области передовых исследований. Так, в ИТ-кампусе «Неймарк» ему показали большое число проектов и исследований, которые достаточно сильно его впечатлили.
«Я видел десятки проектов, и все они были очень достойными. Их показывали быстро, я не успевал охватить все вниманием, но уровень работ действительно высокий», — заметил Маск.
Он предложил сосредоточиться на создании совместных исследовательских центров, которые могли бы заниматься изучением сложных и пока малоизученных направлений — таких как гравитация, возможности ее преодоления и перспективы космических перемещений, а также развитие технологий в области термоядерной энергии.
Отдельное внимание бизнесмен также уделил исследованиям в сфере долголетия. По его словам, современные научные подходы, включая анализ генома, позволяют выявлять предрасположенности к заболеваниям и потенциально увеличивать продолжительность жизни. Напомним, что сейчас иностранному гостю 79 лет.
«Еще до Первой мировой войны средняя продолжительность жизни женщин в Европе составляла около 39 лет, тогда как сегодня этот показатель достигает 80−90 лет, что говорит о значительном прогрессе медицины и науки», — добавил Эррол Маск.
При этом каких-либо сложностей на пути такого сотрудничества он не видит — даже касательно антироссийский санкций, которые он назвал «чепухой». По его мнению, Россия обладает значительным научным и технологическим потенциалом, а также «огромным количеством возможностей и энергией для развития».
О любви к России.
Эррол Маск также поделился впечатлениями от тура по городам России, в том числе по Нижнему Новгороду. По его словам, во время поездки он успел увидеть многое, но особое впечатление на него произвели природные виды и масштаб города, в том числе знаменитое слияние рек на Стрелке — месте, где встречаются Волга и Ока. Он признался, что это зрелище его по-настоящему заворожило.
«Я был очень впечатлен, когда увидел Волгу и ее слияние с другой рекой. Это завораживает меня. Мне хотелось подойти ближе, потрогать воду, может быть, даже зайти в нее. Невозможно просто смотреть и не дотронуться до воды», — рассказал он.
Также Маск подчеркнул, что успел оценить масштабы города, пока его возили по улицам городам, и отметил, что Нижний Новгород производит сильное впечатление. За два дня он успел посетить ИТ-кампус «Неймарк», территорию Нижегородского кремля, где вместе с делегацией возложил цветы к Вечному огню.
«Задача Агентства “ОКА” — показать, как живут люди в Нижегородской области, в России, какие возможности здесь есть. Когда люди приезжают сюда даже в статусе туриста и видят, как мы здесь живем, не приходится никого уговаривать о переезде — порой они сами принимают такое решение, — подчеркнул руководитель Агентства “ОКА” Якоб Пиннекер. — Из 100 человек, которые переехали к нам в регион за последние полтора года, больше 70% — это семьи. Из них 15 семей с детьми и пять — многодетные семьи. Таким семьям нужен так называемый work-life balance. Нужна природа, нужен доступ к инфраструктуре, они привыкли жить в маленьких городах. Для многих даже Нижний Новгород уже большой город».
В России Эррол Маск уже не впервые. В прошлом году он также посещал Москву и Казань. На вопрос корреспондента сайта pravda-nn.ru иностранец подчеркнул, что эти поездки позволили ему открыть глаза на настоящую Россию. По его словам, представления, сформированные на Западе, сильно расходятся с реальностью.
С самого детства ему преподносили Россию как «опасную и враждебную страну», и эти установки долгое время воспринимались без критики. Даже его семья, по словам предпринимателя, пыталась отговорить его от поездки.
«Когда я сказал сыновьям, что собираюсь в Россию, они ответили: “Нет, не надо, это опасно”», — рассказал он.
Однако визит в Москву, куда он приехал в прошлом году для участия в международном форуме, полностью изменил его мнение. Маск заявил, что российская столица произвела на него сильное впечатление. Особенно он отметил спокойствие на улицах, открытость и доброжелательность людей.
«Москва — самый красивый столичный город, который я когда-либо видел, — отметил он. — Я увидел, что женщины и дети свободно гуляют по городу, люди выглядят расслабленными и счастливыми. Русские показались мне честными, уважающими правила и очень открытыми».
После возвращения из России он делился своими наблюдениями с коллегами, друзьями и в публичных выступлениях, подчеркивая, что личный опыт полностью изменил его взгляд на Россию.
Маск также рассказал, что много раз пробовал русскую водку: ему понравилось, однако, подчеркнул он, такой крепкий напиток нельзя пить много.