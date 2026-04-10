«Нет ничего лучше “Теслы”: отец Маска высказался о российском автопроме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. На встрече в Нижнем Новгороде политический деятель и бизнесмен Эррол Маск рассказал, что на дорогах в ЮАР можно встретить много автомобилей «Лада». При этом сам он ни разу не управлял российской машиной. Также отец Илона Маска выразил удивление тому разнообразию моделей автомобилей, которые можно увидеть на дорогах в нашей стране.

«Проезжая сегодня по Нижнему Новгороду, я заметил огромное разнообразие машин. Никогда ранее не видел такого разнообразия брендов», — признался Маск.

Он также вспомнил, как удивился, когда увидел на дороге в Москве один из первых советских автомобилей на ходу.

При этом бизнесмен добавил, что нет ничего лучше электромобилей «Тесла», выпускаемых компанией, гендиректоров и крупнейшим акционером которой является его сын Илон Маск.

Напомним, сегодня Эррол Маск находится с визитом в Нижнем Новгороде. На встрече с журналистами он назвал антироссийские санкции абсолютной чепухой.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше