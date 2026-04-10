«Нет ничего лучше “Теслы”: отец Маска высказался о российском автопроме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апреля, ФедералПресс. На встрече в Нижнем Новгороде политический деятель и бизнесмен Эррол Маск рассказал, что на дорогах в ЮАР можно встретить много автомобилей «Лада». При этом сам он ни разу не управлял российской машиной. Также отец Илона Маска выразил удивление тому разнообразию моделей автомобилей, которые можно увидеть на дорогах в нашей стране.