«Нет ничего лучше “Теслы”: отец Маска высказался о российском автопроме

«Проезжая сегодня по Нижнему Новгороду, я заметил огромное разнообразие машин. Никогда ранее не видел такого разнообразия брендов», — признался Маск.
Он также вспомнил, как удивился, когда увидел на дороге в Москве один из первых советских автомобилей на ходу.
При этом бизнесмен добавил, что нет ничего лучше электромобилей «Тесла», выпускаемых компанией, гендиректоров и крупнейшим акционером которой является его сын Илон Маск.
Напомним, сегодня Эррол Маск находится с визитом в Нижнем Новгороде. На встрече с журналистами он назвал антироссийские санкции абсолютной чепухой.
