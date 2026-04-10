Разыскиваемый скандальный бизнесмен из РТ Гафаров поругался с Собчак и ушел с интервью

Скандальный бизнесмен из Набережных Челнов Эрик Гафаров покинул интервью с ведущей Ксенией Собчак, обвинив ее в предвзятости.

Источник: ИА Татар-информ

По словам Гафарова во время съемки, ведущая формулировала вопросы и подтасовывала факты таким образом, чтобы для зрителя это выглядело, будто он заведомо виноват. При этом, по словам Собчак, интервью было заранее задумано и согласовано с участием как сторонников, так и критиков предпринимателя, чтобы показать разные точки зрения на его деятельность.

Напомним, что фонд Гафарова «Гафаров и партнеры», занимавшийся ставками на спорт, обманом завладел деньгами вкладчиков. В марте 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, общий ущерб от действий афериста составил больше 100 млн рублей. Сам Гафаров скрылся за рубежом и в январе 2021 Интерпол внес в базу данных сведения о его международном розыске.