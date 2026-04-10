В Ростовской области руководство шахты прокомментировало гибель проходчика

В Ростовской области руководство шахты «Шерловская-Наклонная» прокомментировало обстоятельства гибели проходчика. Врио генерального директора АО «Донуголь» Юрий Бурняшов сообщил, что трагедия произошла 10 апреля в подготовительном забое монтажной камеры. Во время заряжания шпуров случилась детонация одного из зарядов.
В результате инцидента погиб проходчик, а мастер-взрывник получил травмы. По словам Бурняшова, еще двое сотрудников, находившихся непосредственно в забое в момент происшествия, не пострадали. Спасатели ВГСЧ оперативно оказали раненому первую помощь и подняли его на поверхность для передачи медикам. В компании подчеркнули, что шахта функционирует в штатном режиме, а расследование причин случившегося ведется согласно установленным процедурам.
Напомним, ранее в следственном управлении СК по региону сообщали, что медицинская помощь в связи с ЧП оказывается троим работникам. По факту нарушения требований промбезопасности возбуждено уголовное дело. Прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда.
