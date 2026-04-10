150 млн рублей потратят на замену забора у здания УФСБ в Нижнем Новгороде

Подрядчика выберут в ходе открытого конкурса.

Источник: Живем в Нижнем

Забор у здания УФСБ России по Нижегородской области хотят заменить за 150,3 млн рублей. Подрядчика для проведения работ выберут в ходе конкурса, следует из карточки на портале госзакупок.

Здание регионального Управления Федеральной службы безопасности расположено на улице Малой Покровской, 1. О планах демонтировать старое и установить новое ограждение сообщалось еще в прошлом году. Тогда стоимость работ оценивали в 65 млн рублей.

В марте 2026 года управление Госохраны ОКН Нижегородской области утвердило охранное обязательство для здания. Собственнику предписали получить в профильном управлении разрешение на проведение работ по сохранению объекта.

Конкурс по выбору подрядной организации проводит МКУ «ГУММиД». Желающие принять участие в процедуре, могут подать заявку до 27 апреля, подведение итогов запланировано на 30 апреля.

Деньги на замену ограждения у здания УФСБ выделят из городской казны. Сдать результаты работ подрядчику будет необходимо в срок до 30 ноября 2026 года.

Ранее мы писали, что на капитальный ремонт гостиницы нижегородского цирка выделили 550 млн рублей.

