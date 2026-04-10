Следком расследует гибель волгоградского дачника в результате теракта ВСУ

Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ будет выяснять все обстоятельства гибели жителя Волгоградской области в результате террористических действий ВСУ. 10 апреля 2026 года дачник из Волжского погиб на территории СНТ «Мичуринец» в результате массированной атаки киевских БПЛА. СК возбудил уголовное дело и установит причастных к преступлению лиц, сообщает Информационный центр Следкома России.

— Следователи СК России будут расследовать преступные действия ВСУ против мирных жителей Брянской, Херсонской, Волгоградской Белгородской областей и ДНР. В Волгоградской области от удара БПЛА погиб мирный житель, — говорится в официальном заявлении СКР.

Напомним, в течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра киевские власти направили на Волгоградскую область 66 дронов. Серьезно пострадал город Суровикино — там повреждены 13 жилых домов. В Волжском погиб человек, в Светлоярском районе загорелась емкость с нефтепродуктами. В регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность.

