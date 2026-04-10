Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константин Меладзе заработал на лейбле 100 миллионов рублей в 2025 году

Покинувший РФ Константин Меладзе заработал на лейбле 100 млн руб в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Покинувший Россию музыкальный продюсер Константин Меладзе заработал на своем лейбле более 100 миллионов рублей в 2025 году, следует из данных «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Меладзе является учредителем ООО «Меладзе Мьюзик».

Так, выручка лейбла на конец 2025 года составила 109,3 миллиона рублей, при этом чистая прибыль достигла отметки в 100,2 миллиона рублей и выросла почти на 15 миллионов рублей по сравнению с показателями 2024 года.

Компания «Меладзе Мьюзик» занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Лейбл владеет авторскими правами на товарные знаки групп «Инь-Янь», M-Band и «БиС».