Медведев стал главным редактором нового учебника по обществознанию

Медведев согласился стать главредом нового учебника по просьбе Минпросвещения. Он будет работать над учебным пособием безвозмездно.

Источник: РБК

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором нового учебника по обществознанию для 9−11-го классов, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова в ходе презентации государственных учебников, передает «РИА Новости».

По ее словам, с просьбой занять пост главного редактора к Медведеву обратились в прошлом году.

«Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала Колударова. Как сообщили агентству в секретариате зампреда Совета безопасности, Медведев работал над учебником безвозмездно.

В 2025 году Минпросвещения завершило работу над новым учебником по обществознанию для 9−11-го классов, его составлением руководил помощник президента Владимир Мединский. В список разрешенных для школ учебников его планируется внедрить в 2026—2028 годах.

О новом учебнике по обществознанию в 2024 году рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, акцент в нем будет сделан «на настоящие и непреходящие ценности общества». Действующий же учебник глава министерства назвал «псевдолиберальным».

С 2026 года обществознание также исключат из программы восьмиклассников, его будут преподавать начиная с девятых классов.

