Маск-отец считает, что Запад России завидует

Южноафриканский предприниматель и просто папа богатейшего человека в мире Эррол Маск рассказал, что размышляет над проектами по повышению продолжительности жизни, признался в любви к России и Москве и заявил, что, в отличие от старшего сына, пока не верит в колонизацию Марса. Всё это он сообщил nn.aif.ru во время неофициального визита в Нижний Новгород.
Инвестировать в жизнь до 120.
Как человек, посвятивший бизнесу большую часть своих 79 лет, Эррол Маск даже во время частного визита говорил прежде всего о деле. В местном IT-кампусе он и его помощники пообщались с учёными и теперь размышляют над представленными им проектами.
«Моя тема — создание современных центров по изучению гравитации, перемещения даже во времени, а в последний год — проекты, призванные увеличить продолжительность человеческой жизни, — рассказал мистер Маск на неформальной встрече с журналистами. — Специалисты сказали мне, что мы можем жить до 100−120 лет. Значит, нужно делать генетические карты, исследовать повреждённые гены, чтобы заранее увидеть слабые места… Все эти разработки очень интересны».
А вот колонизация Марса, которой горит глава SpaceХ («Мой самый старший сын Илон», — всё время уточнял Эррол Маск), отцу реальной перспективой вовсе не кажется — на ракете туда пока не попасть, и с этой точки зрения гораздо интереснее полёты на Луну. «Но в будущем мы, возможно, сможем совершать гравитационные прыжки, перемещаясь в пространстве и даже во времени!» — пообещал гость. На этом тему дальнего космоса он закрыл.
Гораздо больше Маску-старшему хотелось говорить о России.
«Русские — удивительные люди!».
По словам Эррола Маска, в его далёком детстве его пугали «плохой Россией»: мол, придут русские и убьют тебя, и ребёнок верил. Когда в 2025 году он засобирался в нашу страну, его отговаривали все сыновья и дочери, а также друзья из Европы: слишком опасно!
Но в Москве («Это самая красивая столица в мире!» — всё время с жаром повторял Эррол Маск) он увидел, что всё ровно наоборот: «Вокруг ходили женщины и дети, ни о чём не беспокоясь, все счастливы и расслаблены, не видно никакой полиции, — говорит гость. — Я быстро понял, что русские очень честные, очень открытые люди, которые любят следовать правилам».
В Нижнем Новгороде Маску показали древний кремль и Стрелку двух великих рек — Волги и Оки. «Очень хотелось потрогать воду или даже поплавать», — признался Маск-отец. Город на двух реках, увы, встретил его свинцовым небом и почти ноябрьским ледяным ветром. Но житель Африки на всякий случай всё равно держал солнечные очки в нагрудном кармане светлого пиджака.
Мистера Маска поразило разнообразие автомобильных марок на улицах Нижнего Новгорода — он видел и советские ретроавтомобили в прекрасном состоянии, и японские, и европейские авто, а ещё узнал Lada — их, оказывается, нередко можно встретить на дорогах ЮАР.
«У ваших людей очень много энергии, вы сами можете куда угодно инвестировать, в любые мировые проекты! — считает гость. — Да та же Tesla могла бы здесь построить завод, условия есть». Не помешают ли санкции? «Антироссийские санкции просто смехотворны и не имеют никакого смысла, — уверен Эррол Маск. — Вообще всё плохое, что я слышал о России на Западе, — скорее всего, сказано из зависти! Потому что русские — удивительные люди, у них так много планов и возможностей».
Конкретики о своих проектах бизнесмен пока не сообщает. А вот подарки, полученные от нижегородцев, демонстрирует с удовольствием. Принимающая сторона выяснила, что гость любит музыку и виниловые пластинки, и преподнесла ему пластинки Владимира Высоцкого и родившегося в Нижнем Новгороде композитора Милия Балакирева. Ну, и никто ещё не уезжал из Нижнего без хохломских сувениров…