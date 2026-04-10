В Ростовской области урожаю сельхозкультур угрожают заморозки до −3 градусов

Температурные перепады сохранятся в Ростовской области 11 и 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ночью и утром 11−12 апреля 2026 года в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Местами возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Также температурные качели могут повлиять на цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур.

Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.

