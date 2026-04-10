Летать к звездам и строить ракеты: где получить космическое образование

65 лет прошло с того дня, как Юрий Гагарин первым побывал в космосе. С тех пор полеты в космос стали привычными, а создание колоний на других планетах уже выглядит как план, а не фантастика. Чтобы продолжать познавать и осваивать Вселенную, нужны специалисты высокого класса. При поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» получить «космическое» образование можно в любом регионе России. Рассказываем подробнее в нашем материале, приуроченном к проведению Недели космоса.
Среднее высшей пробы.
Один из лучших вариантов для быстрого старта в востребованной профессии — после окончания 9 или 11 класса пойти в колледж. При желании продолжить образование можно будет в университете — у выпускников профильных колледжей отличная подготовка и больше шансов на поступление. Но и сразу после колледжа интересная работа гарантирована.
На подготовке специалистов в области космического приборостроения специализируется, например, Московский техникум космического приборостроения (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Он два года подряд занимает первое место в Национальном рейтинге колледжей и техникумов России по трудоустройству выпускников.
Выбор специальностей очень широкий — ИТ, робототехника, электроника, защита информации и такое «звездное» направление, как «Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов». Обучение по большинству из них продолжается 3 года 10 месяцев.
У техникума много партнеров — это предприятия оборонно-промышленного комплекса, космической, электронной промышленности, отрасли связи, а также ИТ-компании. Так что у выпускников нет недостатка в предложениях о работе.
Колледж космического машиностроения и технологий Технологического университета — одно из старейших профильных учебных заведений. Его основали в 1947 году по инициативе крупнейшего отечественного конструктора ракетной техники Сергея Королева. Здесь готовят специалистов среднего звена для предприятий оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли. Среди специальностей — эксплуатация беспилотных авиационных систем, аддитивные технологии, радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов.
Обучение после 9 класса продолжается 3 года 10 месяцев. Многие выпускники поступают затем в Технологический университет А. А. Леонова или в вузы, специализирующиеся на подготовке инженеров авиационной, космической электронной промышленности.
Аэрокосмический колледж при Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва основали в 1944 году при заводе «Красмаш». Тогда он назывался Красноярским механическим техникумом.
В 2008 году объединили красноярские техникум космического машиностроения и машиностроительный колледж в составе Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва. В колледже учится более 3 тысяч студентов по 18 специальностям. Уровень образования здесь высокий. Студенты регулярно берут призовые места на Всероссийских олимпиадах, успешно выступают на чемпионате «Профессионалы», а выпускники — на корпоративных чемпионатах «Росатома». Около 40% выпускников продолжают своё образование в Сибирском государственном университете науки и технологий и других вузах.
Аэрокосмический колледж — еще и центр компетенции по нескольким специальностям. Это «Инженерный дизайн САПР (основная и юниоры абилимпикс)», «Мобильная робототехника», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» и «Инженер-технолог машиностроения», «Цифровые возможности для бизнеса». Среди ключевых партнеров колледжа — «Красмаш», «Информационные спутниковые системы им. Решетнева», «НПП Радиосвязь», Аэропорт «Емельяново», «Русгидро» и другие крупные компании в ведущих отраслях.
Университеты высокого полета.
Московский авиационный институт (МАИ) — один из флагманов авиа- и ракетостроения. Здесь есть программы по проектированию ракетных двигателей, космической навигации, системам управления космическими аппаратами и другим направлениям. Для школьников при МАИ открыт технопарк.
Вуз организует и проводит олимпиады, победа в которых дает право поступления без экзаменов, техническую олимпиаду МАИ, конкурс «Я — конструктор будущего». Студенты участвуют в прорывных научных проектах. Например, весной 2026 года в институте разрабатывают кубсат ретранслятор — спутник, который может повысить эффективность российской миссии «Венера Д». Участники — специалисты действующего в вузе Центра космических технологий и студенты совместной образовательной программы МАИ и Университета Халифы (Абу-Даби, ОАЭ).
Трудоустройством выпускников занимается Центр карьеры МАИ. Вуз поддерживает отношения с индустриальными партнерами-работодателями и ведет системную работу с выпускниками от профориентации и карьерного консультирования до сопровождения на первом месте трудоустройства.
МГТУ им. Баумана — это российский национальный исследовательский университет, научный центр и вуз. Здесь можно получить высшее образование в области ракетно-космической техники, аэрокосмического машиностроения, систем управления летательными аппаратами и смежных специальностей. Вуз занимает топовые места по уровню образования и трудоустройства выпускников.
У Бауманки четыре филиала, больше 12 тысяч образовательных программ и полсотни научно-образовательных центров и лабораторий. А для школьников и абитуриентов в МГТУ есть курсы, инженерные интенсивы и знаменитая ФМШ — физико-математическая школа, в которой физику, математику и технические курсы старшеклассникам преподают студенты.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова специализируется на подготовке специалистов в области ракетостроения и ракетно-космической техники, разработки систем вооружения, инновационных управляющих систем, теории и практики управления, современных информационных технологий. Вуз выпустил свыше 70 тысяч специалистов, сотни из них удостоены высоких государственных наград. Воентех закончили шестеро космонавтов, в том числе Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко и Иван Вагнер.
В МГУ им. Ломоносова инженеров и ученых в области космоса готовят на факультете космических исследований. Университет располагает богатой научной базой. Здесь есть своя лаборатория «Астродинамика», которая разрабатывает космический софт, а с 2025 года производит конструкторы кубсат и стенды полунатурного моделирования. Факультет тесно сотрудничает со школами — проводит лекции, реализует совместные научно-технические проекты.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва объединяет 12 институтов, часть из них имеют самое непосредственное отношение к конструированию, производству и эксплуатации космической техники и ракетно-космических комплексов. Например, в институте космических исследований и высоких технологий занимаются разработкой, изучением и созданием перспективных материалов для аэрокосмической отрасли, осваивают создание наноструктур и космическое материаловедение, новые технологии космической навигации и связи и другие профильные дисциплины. Студенты учатся ставить эксперименты и оформлять их результаты.
Факультет космических технологий работает и в Университете «Синергия». Здесь есть программы обучения в области аэрокосмической инженерии, спутниковых технологий и новых космических систем. Возможность участвовать в инновационных проектах космической направленности дают Молодежные лаборатории и передовые инженерные школы (ПИШ), которые создают и развивают по нацпроекту «Молодежь и дети».
Участники ПИШ и студенческих лабораторий в университетах работают над научными и инженерными проектами для крупных компаний и исследовательских центров. В 23 регионах России открыто 50 таких школ, а к 2030 году их станет в два раза больше.
Самарский студент добавил наноспутникам интеллект.
Вадим Игнатьев из Самарского национального исследовательского университета имени академика Королёва (СамГУ) создал платформу «Фаэтон» для наноспутников. Разработка позволяет оснащать сверхмалые спутники-кубсаты искусственным интеллектом, который будет анализировать и сжимать данные в космосе, что ускорит их передачу на Землю.
Главное преимущество «Фаэтона» — мощные раскрывающиеся солнечные панели. Они производят в 2−3 раза больше энергии, чем обычные, и позволяют спутникам дольше работать на орбите. Кроме того, спутники, построенные на новой платформе, можно оснастить более сложным оборудованием.
В 2026 году команда участников проекта изготовит первый опытный образец. «Фаэтон» позволит университетам и научным центрам быстрее и с меньшими затратами создавать исследовательские космические аппараты.
Бесконечное расширение стенда.
В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали лабораторный стенд бортовой космической сети SpaceWire, который позволяет проверять, соответствует ли стандартам оборудование и программное обеспечение.
Университет — участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленной на повышение научно-образовательного потенциала университетов и научных организаций.
Главное преимущество лабораторного стенда — его можно расширять, легко добавляя новые устройства. Аналогов такой лаборатории в России нет.
Директор центра аэрокосмических исследований и разработок ГУАП Валентин Оленев рассказал, что индустриальные партнеры вуза проводят на стенде тесты, готовят специалистов под заказ предприятий. Разработчики планируют провести стандартизацию, чтобы использовать стенд для сертификации и проверки оборудования космической связи SpaceWire, которое производят в России.
Щит против космической радиации.
Ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова (БГТУ им. В. Г. Шухова) Наталья Черкашина за разработку материалов и технологии защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации в 2024 году получила Премию Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.
Черкашина разработала метод, который позволяет создать термопластичный полимер, на 70% состоящий из наночастиц, защищающих от радиации. В предыдущих аналогах количество таких частиц не превышало 30%, а значит, защита не была такой надежной.
Основные свойства защитного материала, такие как прочность и гибкость, остаются без изменений. Композиты на основе полимера Черкашиной изготовлены по программе «Приоритет-2030» и уже прошли испытания в условиях длительного орбитального полета на МКС.
Разработка решает две важные задачи: увеличивает время, которое космонавты могут проводить в космосе, и позволяет использовать обычные промышленные микросхемы вместо дорогостоящей специализированной электроники для космоса.
Ракетный двигатель своими руками.
Прибалтийский судостроительный техникум по федеральному проекту «Профессионалитет» готовит операторов-наладчиков металлообрабатывающих станков. Учебное заведение тесно сотрудничает с ОКБ «Факел», ведущим разработчиком двигателей для космических аппаратов. Продукция «Факела» обеспечивает работу 60% отечественных спутников.
Программа обучения адаптирована под задачи предприятия: студенты изучают жаропрочные сплавы и лёгкие композиты, которые используют в космической технике, осваивают операции по изготовлению деталей для двигателей.
Знания тут же применяют на практике. Ребята работают точно на таких же токарных и фрезерных станках с ЧПУ, как установлены в цехах. Студенты учатся изготавливать валы, втулки, фланцы и корпусные детали, налаживать станки под специфические задачи, программировать оборудование, читать чертежи и грамотно проводить техническое обслуживание.
Практика проходит непосредственно на предприятии. За каждым студентом закрепляют опытного наставника. Это позволяет быстрее освоить реальный процесс работы, почувствовать свою причастность к выполнению важной, ответственной задачи.
Заместитель директора по персоналу опытного конструкторского бюро «Факел» Дмитрий Моисеев рассказал: «К нам приходят молодые специалисты, которые уже в теме космоса. Они горят желанием расти и развиваться в отрасли, предлагать прорывные решения, чтобы попасть в историю отечественной космонавтики. Молодежь приносит свои идеи, и это вдохновляет более опытных специалистов. Работа в такой команде позволяет нам находить нестандартные эффективные решения».
Маленький аппарат для фундаментальных задач.
Наноспутник 239Alferov, разработанный компанией «Геоскан», стал частью научной миссии по изучению Вселенной. Его главная задача — обнаруживать гамма-всплески с помощью установленного на борту гамма-спектрометра. Прибор компактный, но уже доказал эффективность: он зарегистрировал несколько событий, в том числе, яркий гамма-всплеск.
Гамма-всплески — мощные кратковременные выбросы энергии при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд. Такие явления считаются одними из самых ярких во Вселенной, но учёные до сих пор не до конца понимают их природу. Чтобы разобраться, что стоит за всплесками, нужны наблюдения сразу в нескольких диапазонах и с помощью разных инструментов.
Данные со спутника 239Alferov помогают точнее определять координаты источников гамма-всплесков и уточнять их характеристики. Эта информация важна для дальнейших наблюдений с космических и наземных обсерваторий.
Гамма-спектрометр на спутнике фиксирует не только всплески, но и процессы в нашей галактике, активность Солнца и события в атмосфере Земли. Аппарат можно использовать и для фундаментальных исследований, и для контроля радиационной обстановки.
Сейчас у всех желающих есть возможность больше узнать о космосе. С 6 по 12 апреля в России проходит Неделя космоса. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос». А те, кто решил связать свою жизнь с космосом, могут получить поддержку в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети». Он направлен на создание условий для раскрытия потенциала молодёжи, её самореализации и формирования высоконравственного и ответственного гражданина.
В нашей стране работает 940 молодежных лабораторий, в программе «Приоритет-2030» участвует 141 вуз, открыто 50 передовых инженерных школ, к 2030 году будут построены 25 современных кампусов при ведущих университетах.
С 2022 по 2031 год в России идет Десятилетие науки и технологий. Его основные цели — привлечь молодежь в сферу науки и технологий, объединить научные силы в решении важных задач для технологического лидерства страны, а также повысить осведомленность людей о достижениях российской науки. Подробнее — на сайте наука.рф.
И, конечно же, работает профильный нацпроект «Космос» — один из ключевых нацпроектов для достижения технологического лидерства нашей страны. В числе его приоритетов — и подготовка специалистов, которые в будущем будут развивать эту отрасль.