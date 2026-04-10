В Калининграде завершают первый этап капремонта улицы Летней

В Калининграде завершают первый этап капитального ремонта улицы Летней. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«На улице Летней дорожники сегодня укладывают верхний слой асфальтобетона. К вечеру должны закончить первый этап. Сквозной проезд полностью перекрыт, но доступ к поликлинике обеспечен со стороны Коммунистической», — говорится в публикации.
На следующей неделе рабочие начнут разбирать изношенный асфальт тротуаров и дороги от заезда к больницам до дома № 21 по Коммунистической.
В мэрии отмечают, что подрядчик возобновил ремонт на улице Летней после вынужденного зимнего перерыва в марте. Там уже замостили тротуары и парковки, провели благоустройство от Автомобильной до дома № 8, отремонтировали заезды во дворы.
Для удобства жителей ремонт Летней разбили на два этапа. По проекту подрядчик отремонтирует улицу на участке от Коммунистической до Павлика Морозова. Специалисты уложат новое дорожное покрытие, сделают водосточную систему, поставят бортовые камни, обустроят тротуар из плитки, заезды для парковки и велодорожку.
Капитальным ремонтом улицы Летней занимается ЗАО «Дорожно-строительное предприятие», генеральным директором которого является депутат Горсовета Сергей Григоренко. Компания выполнит работы за 72,5 миллиона рублей.