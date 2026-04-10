Ситуация — критическая: регионы юга России объединятся для борьбы с опустыниванием земель

Как было озвучено на расширенном заседании, деградация земель на юге России в последние десятилетия приобрела характер системной угрозы для экологической безопасности. Так, согласно данным ФНЦ агроэкологии РАН, площадь опустыненных земель в Калмыкии уже достигла 1 825,6 тыс. га, что составляет 25,7% от обследованной территории. На Кизлярских пастбищах Республики Дагестан площадь деградированных угодий оценивается в 741,8 тыс. га, в Волгоградской области 27% от всех сельскохозяйственных угодий подвержены различным видам деградации — преимущественно водной эрозии. По мнению ученых, эти земли уже находятся в зоне бедствия и процент этот продолжает расти.