Правило трех «З»: как правильно зарегистрироваться на ЦТ

Для подачи заявки на ЦТ абитуриенту надо лично посетить пункт тестирования либо зайти на сайт Республиканского института контроля знаний (РИКЗ).
По словам директора РИКЗ Дмитрия Миронова, для успешной регистрации необходимо выполнить «правило трех “З”: зарегистрироваться, заплатить, забрать».
«Первый (шаг — Sputnik) — подача заявления на участие в ЦТ. Второй — оплата. Третий — получение пропуска в пункте регистрации», — говорится в сообщении официального Telegram-канала Минобра.
Уточняется, что самый решающий — последний этап. Забрать пропуск на ЦТ надо не позже 22 апреля. Без него выпускников не допускают на тестирование.
Если абитуриент будет подавать заявление лично, в пункте регистрации необходимо представить удостоверяющий личность документ (паспорт, ID-карту, вид на жительство или удостоверение беженца) либо справку в случае его утраты.
Подать заявку также могут законные представители несовершеннолетних абитуриентов при предъявлении подтверждающими документами) или представители по доверенности, которая оформлена в установленном порядке.