Движение общественного транспорта изменится в связи с проведением Крестного хода

В связи с проведением Крестного хода изменится движение общественного транспорта 11 и 12 апреля.
Планируется внести следующие изменения в маршруты регулярных перевозок:
автобусные маршруты 3, 13, 19, 45, 61, 70, 71, 90, 92, 95, 130, 242 организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении заречной части города — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Горького, площадь Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусный маршрут 5 организовать от Деловой улицы до Черниговской улицы; автобусный маршрут 7 организовать в направлении площади Революции — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице; в направлении улицы Карла Маркса — по улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; автобусный маршрут 18 организовать в направлении нагорной части города — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; автобусные маршруты 22, 26, 41, 43, 78, 94 организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусный маршрут 24 организовать в направлении нагорной части города — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении заречной части города — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; автобусный маршрут 74 организовать в направлении нагорной части города — по Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении заречной части города — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице; ввести на указанных маршрутах остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования; разворот автобусов маршрута 31 на площади Минина и Пожарского организовать вокруг большого сквера; автобусный маршрут 87 сократить до улицы Марата; автобусный маршрут 91 сократить до площади Минина и Пожарского.
Напомним, в Нижнем Новгороде в связи с проведением Крестного хода будет частично ограничено движение транспорта 11 и 12 апреля.
С 20:00 11 апреля до 20:00 12 апреля будет приостановлено движение транспорта:
по улице Стрелка — на участке от ул. Самаркандской до ул. Совнаркомовской; по улице Совнаркомовской — от парковки рядом с домом № 1Б по ул. Совнаркомовской до Волжской набережной; по Волжской набережной — от ул. Совнаркомовской до ул. Бетанкура, по местному проезду улицы Самаркандской — от дома № 4 на ул. Стрелка до дома № 1 на ул. Совнаркомовской; по местным проездам от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовской.
Кроме того, 12 апреля с 09:00 до 20:00 движение будет прекращено:
по площади Минина и Пожарского — на участке от улицы Варварской до Зеленского съезда; Похвалинскому съезду — на участке от Малой Покровской улицы до Благовещенской площади; Благовещенской площади; улице Рождественской — на участке от пл. Народного Единства до пл. Благовещенской; площади Народного Единства; Зеленскому съезду; улице Широкой; Канавинскому мосту; улице Советской — от улицы Ивана Романова в направлении площади Ленина и на участке от площади Ленина до улицы Самаркандской в оба направления; улице Керченской — на участке от улицы Должанской до дома № 5 по улице Совнаркомовской; улице Самаркандской — на участке от улицы Бетанкура до дома № 1 по улице Самаркандской в направлении улицы Стрелки.