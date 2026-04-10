Движение общественного транспорта изменится в связи с проведением Крестного хода

автобусные маршруты 3, 13, 19, 45, 61, 70, 71, 90, 92, 95, 130, 242 организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении заречной части города — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Горького, площадь Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусный маршрут 5 организовать от Деловой улицы до Черниговской улицы; автобусный маршрут 7 организовать в направлении площади Революции — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице; в направлении улицы Карла Маркса — по улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; автобусный маршрут 18 организовать в направлении нагорной части города — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; автобусные маршруты 22, 26, 41, 43, 78, 94 организовать в направлении нагорной части города — по метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Маслякова, площади Горького; в направлении заречной части города — по площади Горького, улице Горького, Ильинской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту; автобусный маршрут 24 организовать в направлении нагорной части города — по улице Бетанкура, Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении заречной части города — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице, улице Бетанкура; автобусный маршрут 74 организовать в направлении нагорной части города — по Мурашкинской улице, Совнаркомовской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Академика Блохиной, Варварской улице; в направлении заречной части города — по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице, метромосту, улице Романова, Должанской улице, Мурашкинской улице; ввести на указанных маршрутах остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования; разворот автобусов маршрута 31 на площади Минина и Пожарского организовать вокруг большого сквера; автобусный маршрут 87 сократить до улицы Марата; автобусный маршрут 91 сократить до площади Минина и Пожарского.