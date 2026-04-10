Главные новости за неделю 6−10 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей 6—10 апреля 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру, указано в решении.

Иран и США договорились о двухнедельном перемирии

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Ситуацию в Дагестане и Чечне отнесли к ЧС федерального уровня

Источник: РИА "Новости"

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале объявил о принятом решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.

В Муроме произошло массовое отравление

Источник: РИА "Новости"

Медицинские учреждения Мурома Владимирской области зафиксировали 375 обращений от пациентов с симптомами острой кишечной инфекции. 188 заразившихся — дети, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии

Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше