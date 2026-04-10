Главные новости за неделю 6−10 апреля 2026 года

Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО
Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру, указано в решении.
Иран и США договорились о двухнедельном перемирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня, об этом он написал в соцсети Truth Social.
Ситуацию в Дагестане и Чечне отнесли к ЧС федерального уровня
В Муроме произошло массовое отравление
Медицинские учреждения Мурома Владимирской области зафиксировали 375 обращений от пациентов с симптомами острой кишечной инфекции. 188 заразившихся — дети, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии
Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток.