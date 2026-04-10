На Волгоград и область обрушился град — видео поделились местные жители

Из разных концов Волгограда и разных районов области местные жители делятся фото и видео града, обрушившегося на регион.
Горожане рассказывают: непогода обрушилась неожиданно, прогремел гром, засверкали молнии, хлынул дождь, а затем и град.
Синоптики предупредили о непогоде заранее, но осадки все равно застали многих в пути неожиданно. Спрятавшиеся в укрытия люди спешили запечатлеть происходящее на видео.
В МЧС предупреждают — до конца дня еще могут вернуться и ливень, и град с сильным ветром. А вот в день Пасхи, 12 апреля, погода, скорее всего, подарит волгоградцам день без осадков.
Видео: ДТП и ЧП Волгоград, АиФ-Волгоград.