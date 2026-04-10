Социальные участковые провели опрос среди нижегородцев о запрете вейпов

Свыше 90% жителей Нижегородской области поддерживают инициативу о запрете вейпов, выдвинутую губернатором Глебом Никитиным. Таковы данные масштабного социологического опроса, организованного социальными участковыми. Это исследование проводилось с декабря 2025 года по февраль 2026 года. Его участниками стали свыше 22 тысяч нижегородцев из разных районов области.
— Сбор обратной связи в рамках исследования был организован через проект «Социальный участковый», который обеспечивает прямой контакт с жителями и позволяет фиксировать общественные запросы, — рассказали организаторы проекта. — Социальные участковые ежедневно работают с обращениями граждан, что позволяет формировать объективную картину настроений и проблем, волнующих жителей. Такая обратная связь становится важной основой для принятия управленческих решений.
Согласно результатам опроса полностью поддерживают запрет вейпов 80,3% респондентов. Еще 10,8% — скорее поддерживают. Таким образом, общий уровень доверия этой инициативе превышает 91%. Все это свидетельствует о широком общественном запросе на формирование здоровой среды.
— Высокий уровень поддержки запрета вейпов — это не просто реакция на отдельную инициативу, а отражение накопленного общественного запроса на защиту здоровья, особенно среди молодёжи. Люди видят риски и готовы поддерживать меры, направленные на их снижение, — уверен декан факультета социальных наук Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Роман Голубин.
Как показали результаты того же опроса, 35% респондентов заметили снижение употребления алкоголя среди своего окружения. Еще 32% — уверены, что люди стали меньше курить. Медики также фиксируют повышение приверженности граждан принципам ЗОЖ. Это результат комплексной работы всей системы здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».