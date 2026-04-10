В Калининграде над башней «Дона» подняли Красный флаг в память о штурме Кёнигсберга

10 апреля в музее янтаря в Калининграде отметили День взятия башни «Дона». В этот день в 1945 году советские солдаты водрузили над зубцами здания красный флаг — символ взятия города-крепости.
Во внешнем дворике работала полевая кухня, прошла выставка макетов вооружения и экипировки Красной армии, выступили вокальные и танцевальные коллективы. Кульминацией стала военно-историческая реконструкция водружения красного знамени. За ходом наблюдали губернатор Алексей Беспрозванных и многочисленные гости.
Беспрозванных напомнил, что победный штурм Кёнигсберга впервые отмечается на федеральном уровне — 9 апреля теперь общероссийская памятная дата. «Многие участники штурма вспоминали о нём как об одном из самых важных событий войны. Большим успехом стало взять за 81 час крепость, которая считалась неприступной! Вечная память нашим героям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших ребят, которые сейчас в зоне СВО продолжают подвиги дедов и прадедов».
Хотя Кёнигсберг капитулировал 9 апреля, оружие сложили не все. Башня «Дона» стала последним очагом организованного сопротивления. Гарнизон из 500 солдат и офицеров сдался в 6 утра 10 апреля. По приказу маршала Александра Василевского над башней подняли красный флаг как символ разгрома нацистского гарнизона и взятия цитадели прусского милитаризма. Именно поэтому на медали «За взятие Кёнигсберга» выбита дата 10 апреля 1945 года.
После реконструкции смотровую площадку башни открыли для посетителей. На экскурсиях рассказывали о строительстве оборонительного кольца, ходе Восточно-Прусской операции и штурме Кёнигсберга. Для детей провели мастер-класс по изготовлению открытки с изображением башни. До конца апреля в музее проходят тематические занятия для школьников «Письмо из 45-го».