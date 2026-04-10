Движение у Дворца спорта «Нагорный» ограничат 13 и 15 апреля из-за хоккея

В Нижнем Новгороде 13 и 15 апреля ограничат движение по местному проезду проспекта Гагарина у Дворца спорта «Нагорный». Об этом предупредили в городской администрации.
Проезд ограничат из-за проведения хоккейных матчей во Дворце спорта. 13 и 15 апреля здесь сыграют нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» в рамках ¼ плей-офф Кубка Гагарина.
Проезд будет закрыт с 07:00 до 22:00 оба дня.
«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — отметили в администрации.
Напомним, что автомобилисты не смогут проехать по улице Маршала Жукова с 13 апреля.