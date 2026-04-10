Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение у Дворца спорта «Нагорный» ограничат 13 и 15 апреля из-за хоккея

Проезд будет закрыт с 07:00 до 22:00.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде 13 и 15 апреля ограничат движение по местному проезду проспекта Гагарина у Дворца спорта «Нагорный». Об этом предупредили в городской администрации.

Проезд ограничат из-за проведения хоккейных матчей во Дворце спорта. 13 и 15 апреля здесь сыграют нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» в рамках ¼ плей-офф Кубка Гагарина.

Проезд будет закрыт с 07:00 до 22:00 оба дня.

«Просим водителей заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417−17−07», — отметили в администрации.

Напомним, что автомобилисты не смогут проехать по улице Маршала Жукова с 13 апреля.