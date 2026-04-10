Бывших начальников предприятия в Сарове обвиняют в махинациях с премиями

Они годами заставляли подчиненных отдавать часть премий.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области пресекли схему, которой годами пользовались два бывших руководителя одного из предприятий Сарова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о бывшем начальнике научно-исследовательской лаборатории и экс-руководителе управления тематического планирования и экономики предприятия в Сарове.

По информации следствия, с 2017 по 2024 год фигуранты регулярно добивались начисления подчиненным завышенных оперативных премий. После этого начальник лаборатории требовал, чтобы сотрудники отдавали ему часть полученных денег. «Заработком» он распоряжался по своему усмотрению, а также делился с начальником управления тематического планирования и экономики.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Теперь оперативники проверяют, не причастны ли бывшие руководители к другим подобным эпизодам, а также выясняют, не было ли у них сообщников.

Напомним, в Нижегородской области задержали мужчину, сбежавшего из СИЗО в 90-х. В регионе мужчина начал новую жизнь с поддельным паспортом в надежде, что правосудие его не настигнет.