Дошколятам Кузбасской Юрги вручили знаки отличия ГТО

Торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошло в юргинском детском саду № 26 «Кристаллик» для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в Кузбассе. Мероприятие состоялось в ходе реализации госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Для многих ребят это стало первым серьезным спортивным достижением. Дошколята преодолевали испытания, демонстрируя ловкость, силу и выносливость. Им вручили бронзовые, серебряные и золотые значки ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.