В Курской области отремонтируют участок трассы Курск — Поныри

Участок региональной автодороги Курск — Поныри отремонтируют в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность отрезка — 5,8 километра, сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Курской области.
Специалисты уже приступили к фрезерованию старого покрытия, демонтажу автопавильонов и замене бортовых камней. Устаревшие остановки заменят современными, недействующий железнодорожный путь демонтируют. Дополнительно построят около 500 метров пешеходного маршрута до местного магазина.
Трасса соединяет областной центр с Золотухинским районом, проходит через садовые товарищества и крупные населенные пункты, включая местечко Свобода, где расположена православная святыня — монастырь «Коренная пустынь». Трасса также обеспечивает подъезд к магазинам, соцучреждениям и объектам здравоохранения.
Как отметил министр транспорта региона Александр Замараев, всего в 2026 году по нацпроекту приведут в нормативное состояние более 200 км региональных и межмуниципальных дорог в 14 районах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.