Фельдшеры скорой помощи в Бийске отработали методы борьбы с тромбозом

Особое внимание на тренинге уделили возможным ошибкам при диагностике инфаркта.

Источник: Национальные проекты России

Специализированный тренинг для фельдшеров выездных бригад скорой помощи состоялся в городе Бийске, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медики отработали навыки проведения тромболизиса — экстренной процедуры по растворению тромба для восстановления кровотока. Под руководством эксперта из Республики Саха (Якутия) Дмитрия Босикова участники разбирали реальные клинические случаи, работали с дефибриллятором и чек-листами, решали ситуационные задачи, чтобы правильно принимать решение о необходимости терапии. Особое внимание уделили возможным ошибкам при диагностике инфаркта миокарда.

«Повышение знаний и практических навыков наших фельдшеров — это вклад в улучшение качества медицинской помощи. Чем выше уровень подготовки специалистов, тем больше шансов у пациентов с острым инфарктом получить своевременную квалифицированную помощь еще до поступления в стационар», — отметил заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Бийска Александр Бежбармаков.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.