Под Воронежем женщину осудят за махинации при получении денег на бизнес

Жительница Борисоглебска решила получить от государства деньги на развитие своего дела (соцконтракт). Чтобы ей одобрили выплату, она пошла на хитрость и скрыла в документах, что ее муж неофициально работает и приносит в дом деньги. Таким образом, она специально занизила доходы семьи, чтобы казаться беднее, чем есть на самом деле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 апреля.
По данным следствия, из бюджета ей перечислили крупную сумму. Однако вместо того, чтобы закупить оборудование или товар для бизнеса, женщина потратила эти деньги на личные нужды.
Обман вскрылся, и теперь женщину ждет суд. По статье о мошенничестве ей грозит до 6 лет лишения свободы.