Под Воронежем женщину осудят за махинации при получении денег на бизнес

Жительница Борисоглебска решила получить от государства деньги на развитие своего дела (соцконтракт). Чтобы ей одобрили выплату, она пошла на хитрость и скрыла в документах, что ее муж неофициально работает и приносит в дом деньги. Таким образом, она специально занизила доходы семьи, чтобы казаться беднее, чем есть на самом деле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 апреля.