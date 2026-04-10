Глава КБХА о ракетных двигателях и освоении Луны

Ровно 65 лет назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полёт в космос. Двигатель третьей ступени для ракеты-носителя «Восток», которая доставила корабль с космонавтом на орбиту, был создан в воронежском ОКБ-154 (впоследствии КБХА). Сейчас на этом во многом историческом предприятии продолжают разрабатывать современные двигатели для ракет.
О последних инженерных изысканиях, планах по освоению Луны и научной космонавтике «АиФ-Воронеж» рассказал директор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики Александр Печагин.
В чём удерживаем лидерство?
— Александр Петрович, в этом году отмечается 65-я годовщина полёта Юрия Гагарина и 69-летие запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Оба мировых события совершились в СССР. А что для нас космическая программа сегодня? Какие значимые достижения были сделаны за последнее время?
— В постсоветский период КБХА и Воронежский механический завод приняли участие во всех ключевых проектах по дальнейшему освоению космоса нашей страной. Из значимых достижений можно назвать строительство и многолетнюю эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции. Первый модуль «Звезда» был выведен на орбиту в 2000-м году с помощью ракеты-носителя «Протон-М», в составе которой использовались воронежские двигатели. Последующие модули станции также выводились в космос с участием наших специалистов. На сегодня МКС является самым крупным рукотворным объектом, когда-либо собранным человечеством в космическом пространстве. При этом Россия уже работает над проектом строительства новой собственной орбитальной станции. А так как все российские космические пуски осуществляются с использованием воронежских двигателей, вклад наших специалистов есть во всех проектах Госкорпорации «Роскосмос»: от пилотируемой космонавтики, научного космоса до дистанционного зондирования Земли, космической связи и навигации.
Важно также отметить, что уже многие годы пуски космических ракет в нашей стране проходят безаварийно. Такая статистика выгодно отличает современную российскую космонавтику.
— Но в последние десятилетия мы утратили первенство в космической отрасли. Как вы считаете, почему так произошло?
— С этим утверждением нельзя согласиться. По ряду направлений наша страна по-прежнему удерживает лидирующие позиции. Это и опыт по пилотируемой космонавтике, и компетенции в области ракетного двигателестроения. Например, в КБХА в постсоветский период был создан новый кислородно-керосиновый ракетный двигатель РД0124 с рекордной в мире экономичностью. Сейчас он эксплуатируется в составе ракет «Союз-2.1б» и в новом семействе космических ракет «Ангара». Экономичность крайне важна в ракетном двигателестроении, так как позволяет повышать грузоподъёмность ракет.
Безусловно, десятилетие тяжёлых реформ 90-х годов прошлого века не могло не отразиться на состоянии отрасли. Восстанавливать всегда тяжелее, чем терять. Однако за постсоветский период в Воронеже был создан целый ряд новых ракетных двигателей, которые нашли применение в составе отечественных ракет. Сейчас на предприятии одновременно, кроме серийной техники, продолжается разработка новых двигателей на таких видах горючего, как керосин, сжиженный природный газ, жидкий водород. Эти работы выполняются в рамках нового национального проекта «Космос», рассчитанного на период до 2035 года, и имеют долгосрочную перспективу.
С научной целью.
— Недавно с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-33». Как часто отправляются в космос ракеты-носители, и какие задачи они выполняют?
— Пуски пилотируемых и грузовых кораблей к МКС осуществляются по программе её эксплуатации. Их частота строго обусловлена сменой экипажей и количеством необходимых грузов, которые нужно регулярно доставлять. График пусков космических ракет по другим программам зависит от потребностей конечных заказчиков космических аппаратов. Сейчас Россия активно обновляет группировку спутников, предназначенных для прикладных задач: дистанционного зондирования Земли, мониторинга погоды, обеспечения связи и навигации. Одновременно идёт развитие научной космонавтики. Так, например, в прошедшем году на орбиту был выведен российский космический аппарат серии «Бион», предназначенный для проведения исследований в области космической биологии, физиологии и биотехнологий. На высокую орбиту для изучения воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации были отправлены мыши, растения, насекомые, микроорганизмы, которые в дальнейшем успешно вернулись на Землю. Такие исследования нужны для оценки длительного пребывания человека в космосе за пределами магнитосферы Земли. И во всех этих работах, крайне важных для развития науки и экономики страны, специалисты КБХА принимают непосредственное участие.
— В конце прошлого года была успешно завершена серия стендовых доводочных огневых испытаний нового ракетного двигателя РД0124МС. Расскажите, в чём его преимущества? Как вообще изменились двигатели со времён Гагарина?
— Данный двигатель, работающий на кислороде и керосине и предназначенный для второй ступени новой ракеты «Союз-5», имеет рекордную экономичность, ещё более высокую по сравнению с двигателем РД0124. Это позволит обеспечить эффективность эксплуатации нового комплекса. Со времён Гагарина до настоящего времени ракетное двигателестроение эволюционно усложнялось. С появлением новых материалов, новых технологий, оборудования наши специалисты научились проектировать двигатели, значительно превосходящие по энергетике первые образцы. С повышением энергетических параметров новых двигателей разработчики одновременно решают вопросы обеспечения их надёжности, возможности многоразового использования. Наряду с этим актуальными остаются и долгосрочные планы по поиску новых физических принципов, которые позволят осуществить качественно новый шаг в развитии ракетной техники.
Молодёжи интересно.
— Было время — школьники чуть не поголовно мечтали быть космонавтами или строителями космических кораблей. А что сейчас? Приходит ли молодёжь с горящими глазами или настала эпоха других интересов?
— Стереотип о том, что современную молодёжь не интересуют космос или инженерные профессии, уже устарел. К нам на предприятие регулярно приходят с экскурсиями школьники и студенты. Многие шестиклассники сейчас знают историю ракетостроения, эволюцию техники, имена космонавтов лучше взрослых. Был случай, когда на нашу ежегодную научно-техническую конференцию для работающей молодёжи обычный школьник принес небольшой ракетный двигатель собственной разработки, который он сам изготовил на токарном станке и даже провёл огневое испытание — родители купили подручное оборудование. Для того чтобы выявлять такую талантливую инициативную молодёжь у нас действует комплексная программа профориентации. В воронежской школе № 108 и образовательном центре «Содружество» мы открыли профильные космические классы. С детьми проводят дополнительные уроки с привязкой к нашей инженерной специфике. Потом многие из них поступают в ВГУ или ВГТУ, с которыми у нас также налажено тесное сотрудничество. В частности, в ВГТУ действуют две наших базовые кафедры: «Ракетные двигатели» и «Технологии машиностроения». Не меньшее внимание мы уделяем подготовке рабочих кадров. Совместно с воронежским политехническим техникумом и авиационным техникумом им. Чкалова реализуем общие программы. Примером может быть федеральная целевая программа «Профессионалитет», которая позволяет на ранних этапах обучения ребёнка привить ему ключевые навыки, необходимые для работы на конкретном предприятии. Ну, а когда молодёжь уже приходит к нам, применяем старую добрую систему наставничества.
— Что вы можете сказать о перспективах отечественной космонавтики? Слышала, что есть планы по созданию сверхтяжелого носителя, исследованию Луны автоматическими станциями, участию России в создании международной научной лунной станции?
— Стратегические задачи по освоению космоса ставят руководство страны и Госкорпорация «Роскосмос». Очевидно, что мы будем продолжать активно осваивать околоземные орбиты, увеличивать нашу орбитальную группировку. Для этого будут использоваться как действующие ракеты «Союз-2», «Ангара» с воронежскими двигателями, так и перспективные («Союз-5»). Освоение Луны автоматическими станциями также находится в числе намеченных целей. Задача КБХА в этих проектах изготовить и поставить надёжные ракетные двигатели. И хотя участие в международных проектах освоения Луны — прерогатива высшего руководства, Воронеж готов своим опытом, знаниями, разработками внести вклад в любой подобный проект. Уже сегодня мы выполняем ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это, в частности, создание новых двигателей на жидком водороде, поскольку освоение Луны потребует большой энергетики и мощных разгонных блоков.
Досье.
Александр Печагин родился в Воронеже. Окончил ВГТУ по специальности «Ракетные двигатели» и ВГУ по специальности «Экономика». Кандидат технических наук. Прошёл путь от мастера до замдиректора по экономике и финансам на Воронежском мехзаводе. В 2019—2020 гг. — заместитель исполнительного директора по экономике и финансам АО КБХА. С 2020-го — замдиректора по экономике и финансам АО КБХА. С 2023 года — директор КБХА.