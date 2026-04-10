Глава КБХА о ракетных двигателях и освоении Луны

— Стереотип о том, что современную молодёжь не интересуют космос или инженерные профессии, уже устарел. К нам на предприятие регулярно приходят с экскурсиями школьники и студенты. Многие шестиклассники сейчас знают историю ракетостроения, эволюцию техники, имена космонавтов лучше взрослых. Был случай, когда на нашу ежегодную научно-техническую конференцию для работающей молодёжи обычный школьник принес небольшой ракетный двигатель собственной разработки, который он сам изготовил на токарном станке и даже провёл огневое испытание — родители купили подручное оборудование. Для того чтобы выявлять такую талантливую инициативную молодёжь у нас действует комплексная программа профориентации. В воронежской школе № 108 и образовательном центре «Содружест 183f во» мы открыли профильные космические классы. С детьми проводят дополнительные уроки с привязкой к нашей инженерной специфике. Потом многие из них поступают в ВГУ или ВГТУ, с которыми у нас также налажено тесное сотрудничество. В частности, в ВГТУ действуют две наших базовые кафедры: «Ракетные двигатели» и «Технологии машиностроения». Не меньшее внимание мы уделяем подготовке рабочих кадров. Совместно с воронежским политехническим техникумом и авиационным техникумом им. Чкалова реализуем общие программы. Примером может быть федеральная целевая программа «Профессионалитет», которая позволяет на ранних этапах обучения ребёнка привить ему ключевые навыки, необходимые для работы на конкретном предприятии. Ну, а когда молодёжь уже приходит к нам, применяем старую добрую систему наставничества.