В Минпромторге заявили о рисках превращения маркетплейсов в «Черкизон»

Концепция безграничной полки — это сложный вызов для ретейла, потому что она может «превратить все в условный “Черкизон”, заявил в эфире программы “Технологии и тренды” директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его словам, маркетплейсам придется искать решения, чтобы активнее модерировать контент на своих площадках. При этом возникает проблема, поскольку на платформах размещены миллионы товарных единиц.
«Мы считаем, что платформы, конечно, должны обеспечивать легальность товара, безусловно. Но должны найти технически изящные решения. Конечно, не то чтобы каждую единицу физически смотреть, это невозможно. Но тот же искусственный интеллект», — пояснил Кузнецов.
Кроме того, он рассказал, что идеальная картина ретейла будущего для Минпромторга — многоформатная торговля, то есть сосуществование всех возможных форматов. По его мнению, «при всей модности» темы роботов-доставщиков и технологий нужно понимать, что человек живет здесь и сейчас в физической среде.
«Торговля в широком смысле слова, вообще потребительский сервис, потребительский рынок, он должен быть в значительной мере здесь тоже. Городская среда — это что такое? Это кафе, рестораны, магазины, это не курьеры. Даже если это роботы, это андроиды, по кооперации сделанные на всеобщем доверии и прочее», — считает Кузнецов.
Согласно данным Data Insight, доля маркетплейсов в онлайн-заказах за прошлый год сократилась с 80 до 78%.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.