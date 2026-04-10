Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермское УФАС наложило штрафы на 500 тысяч за нарушения о рекламе

По 10 жалобам начаты дела о нарушении закона о рекламе, ещё 46 находятся на стадии проверки.

За первые три месяца 2026 года Пермское УФАС получило 95 жалоб, касающихся недобросовестной конкуренции и нарушений рекламного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, общая сумма штрафов составила порядка 500 тысяч рублей.

По 10 жалобам начаты дела о нарушении закона о рекламе, ещё 46 находятся на стадии проверки. В остальных случаях факты нарушений не установили. Кроме того, антимонопольный орган обязал устранить выявленные нарушения в пяти случаях. Также было вынесено восемь постановлений о применении административных мер, включая семь предупреждений и один штраф.