Пермское УФАС наложило штрафы на 500 тысяч за нарушения о рекламе

За первые три месяца 2026 года Пермское УФАС получило 95 жалоб, касающихся недобросовестной конкуренции и нарушений рекламного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, общая сумма штрафов составила порядка 500 тысяч рублей.
По 10 жалобам начаты дела о нарушении закона о рекламе, ещё 46 находятся на стадии проверки. В остальных случаях факты нарушений не установили. Кроме того, антимонопольный орган обязал устранить выявленные нарушения в пяти случаях. Также было вынесено восемь постановлений о применении административных мер, включая семь предупреждений и один штраф.