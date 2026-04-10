Предприниматели Бурятии смогут презентовать свою продукцию торговым сетям

Центр переговоров, где производители Республики Бурятии смогут лично представить свои товары крупным торговым сетям и договориться о поставках, состоится 16 апреля в Улан-Удэ на форуме «Сделано в Бурятии». Мероприятие пройдет по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и инвестиций.
В этом году к участию впервые присоединятся не только российские сети, но и крупные компании из Монголии и Китая. Среди участников со стороны сетей — «Лента», «Пятерочка», «Абсолют», «Николаевский», а также монгольские и китайские партнеры. Они ждут производителей товаров, стройматериалов и сельхозпродукции.
Как отметил министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, центр переговоров открывает для предпринимателей перспективы расширения географии продаж и выхода на международные рынки. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
На форуме также обсудят актуальные темы для бизнеса: продажи, налоги, управление командой и антикризисные шаги. В пленарной сессии «Бурятия — территория возможностей» примет участие глава республики Алексей Цыденов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.