Движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина ограничат 13 и 15 апреля

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон.

С 07:00 до 22:00 13 и 15 апреля будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина — около дома № 29 в связи с проведением мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Водителей просят заранее переставить автомобили за пределы ограничительных зон. Оставленные в зоне действия ограничений транспортные средства подлежат принудительному перемещению. Информацию о перемещенных автомобилях можно узнать по телефону справочной службы: 417 17 07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.