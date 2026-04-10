В Ростовской области шахта, где произошло ЧП, работает в штатном режиме

В Ростовской области шахта, где произошел взрыв, работает в штатном режиме.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Шахта «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области, где произошло ЧП, продолжает работу в штатном режиме, сообщил журналистам гендиректор АО «Донуголь» Юрий Бурняшов.

По данным следствия, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте, произошел хлопок. Сообщалось, что один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

«Шахта “Шерловская-Наклонная” продолжает свою работу в штатном режиме. Расследование причин и обстоятельств данного несчастного случая ведется в соответствии с установленной процедурой», — сказал Бурняшов.

Он уточнил, что, по его данным, один шахтер погиб и один пострадал.

«Выражаю соболезнования семье погибшего шахтера. Им будет оказана необходимая помощь», — заключил гендиректор.