Нижегородцам напомнили о рисках при поцелуе икон в храме

Накануне Пасхи MAX-канал «Бокал Прессека» поднял важный для нижегородцев-православных вопрос: насколько безопасно целовать иконы в храме с точки зрения гигиены.
С точки зрения микробиологии любая поверхность, к которой прикасаются сотни людей, — это зона эпидемиологического риска. Иконы не являются исключением: на них могут сохраняться:
вирусы (грипп, ОРВИ, герпес) — живут на дереве и стекле от нескольких часов до суток;
бактерии (стафилококки, стрептококки) — активно размножаются в микросреде, создаваемой слюной и частицами кожи.
Эксперты предлагают несколько безопасных альтернатив традиционному поцелую иконы:
Заменить поцелуй глубоким поклоном — в церковной традиции это считается полноценным актом почтения.
Касаться иконы лбом (через платок или чистую кожу) вместо губ, поскольку слизистая рта является «входными воротами» для инфекции.
Воздержаться от прикладывания к святыням при наличии недомогания, насморка или герпеса — это проявление заботы о здоровье окружающих.
При этом подчёркивается, что сила молитвы не зависит от физического контакта с иконой.
