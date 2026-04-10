Нижегородцам напомнили о рисках при поцелуе икон в храме

Накануне Пасхи эксперты разъяснили, насколько безопасно целовать иконы с точки зрения микробиологии, и дали простые рекомендации.

Накануне Пасхи MAX-канал «Бокал Прессека» поднял важный для нижегородцев-православных вопрос: насколько безопасно целовать иконы в храме с точки зрения гигиены.

С точки зрения микробиологии любая поверхность, к которой прикасаются сотни людей, — это зона эпидемиологического риска. Иконы не являются исключением: на них могут сохраняться:

вирусы (грипп, ОРВИ, герпес) — живут на дереве и стекле от нескольких часов до суток;

бактерии (стафилококки, стрептококки) — активно размножаются в микросреде, создаваемой слюной и частицами кожи.

Эксперты предлагают несколько безопасных альтернатив традиционному поцелую иконы:

Заменить поцелуй глубоким поклоном — в церковной традиции это считается полноценным актом почтения.

Касаться иконы лбом (через платок или чистую кожу) вместо губ, поскольку слизистая рта является «входными воротами» для инфекции.

Воздержаться от прикладывания к святыням при наличии недомогания, насморка или герпеса — это проявление заботы о здоровье окружающих.

При этом подчёркивается, что сила молитвы не зависит от физического контакта с иконой.

