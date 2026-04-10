Фруктовое желе и соевое мясо китайских производителей запретили в Беларуси

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт) внес в реестр опасной продукции три вида питьевого желе, а также острое «соевое мясо» китайских производителей.

Источник: Sputnik.by

Информация об этом размещена на сайте Госстандарта.

Сообщается, что продукты питания не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Так, в питьевом фруктовом желе производства «Dazlian Zhenxin Canned Food Co., Ltd» (Китай) с разными вкусами специалисты Госстандарта обнаружили недопустимые в пищевом производстве добавки — красители и усилители вкуса, а также добавки, которые не были включены в список разрешенных при изготовлении продуктов питания.

В частности, в желе питьевом с мякотью кокоса и вкусами личи, зеленого винограда, белого персика Lucky Fruit и в желе Wonder Jelly с содержанием натурального сока был обнаружен усилитель вкуса этилмальтол (Е637), который отсутствует в перечне добавок, которые можно использовать в пищевом производстве.

В указанных желе содержались также запрещенные красители. Кроме того, на упаковке отсутствовала информация о том, где размещено производство (не указаны адрес и страна изготовителя).

Те же нарушения, за исключением содержания усилителя вкуса, зафиксированы и в желе фруктового Jiaha Shipin со вкусами личи, манго, винограда, черники, маракуйи.

Что касается «соевого мяса», то в реестре также оказались три наименования — острые мучные полоски со вкусом бараньих ребрешек и со вкусом говядины, мучные полоски со вкусом пряной говядины с маркировкой «Yujinlong».

Производителем указан «Xiping Yangyang Food Technology Co.» (Китай).

Согласно информации Госстандарта, во всех названных продуктах выявлено содержание недопустимых пищевых добавок, не указано технологическое назначение пищевых добавок, а также отсутствует полная информация, которая должна быть размещена на упаковке при маркировке продуктов питания.

Опасные продукты запрещено ввозить и продавать на территории Беларуси с 9 апреля.