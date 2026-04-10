В ВККС РФ прекратили полномочия судьи Южного окружного военного суда в Ростове

В Ростове-на-Дону прекратили полномочия судьи Южного окружного военного суда. Соответствующее решение приняли в начале апреля по итогам заседания Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС РФ).
Отставку судьи Эдуарда Коробенко согласовали по его заявлению. Это сделали на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
Напомним, ранее по указу президента России Владимира Путина назначили нового судью и заместителя председателя Южного окружного военного суда.
