В Башкирии с начала года диспансеризацию прошли более 435 тысяч человек

Диспансеризацию в Республике Башкортостан за первый квартал 2026 года прошли более 435 тыс. человек, а профилактические медицинские осмотры — свыше 51 тыс., сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В отличие от профосмотров, диспансеризация оценивает общее состояние здоровья и проводится по инициативе самого гражданина. Комплексное обследование, включающее измерение ключевых параметров, электрокардиографию, флюорографию, маммографию и консультации специалистов, позволяет выявить заболевания на ранней стадии, а также оценить состояние здоровья при хронических заболеваниях.
Для маломобильных граждан и жителей отдаленных районов первый этап диспансеризации доступен в фельдшерско-акушерских пунктах. Также для них работают современные мобильные медкомплексы — «Поезда здоровья».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.