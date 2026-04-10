Двух экс-сотрудников саровского предприятия подозревают в махинациях с премиями

Экс-начальника научно-исследовательской лаборатории и бывшего главу управления тематического планирования и экономики одного из саровских предприятий подозревают в превышении полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Установлено, что в период с 2017 года по 2024 фигуранты систематически начисляли завышенные премии ряду сотрудников предприятия. После получения средств начальник лаборатории приказывал работникам передать ему часть премии. Деньгами, часть которых он отдавал своему «напарнику», фигурант распоряжался по своему усмотрению.
Сейчас правоохранители устанавливают иные факты преступной деятельности фигурантов и их возможных соучастников.
