В Челябинском онкоцентре запустили роботизированную систему

Первую в регионе автоматическую систему дозирования цитостатиков запустили в отделении централизованного разведения противоопухолевых лекарственных препаратов Челябинского онкоцентра, сообщили в министерстве здравоохранения Южного Урала. Оснащение лечебных учреждений инновационным оборудованием отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что цитостатики — это высокотоксичные противоопухолевые препараты. Они выглядят как концентрированные растворы или порошки, которые необходимо разводить. С этой задачей качественно сможет справиться новое роботизированное оборудование — компаундер. Система способна дозировать препараты с точностью до 0,1 мг.
«Цитостатики токсичны не только для опухолевых, но и для здоровых клеток, и подготовка этих препаратов к последующему введению требует использования боксов микробиологической безопасности, защиты персонала и высокой точности дозирования. Централизация этого процесса в отдельном подразделении и внедрение роботизированной системы разведения препаратов под контролем опытных специалистов позволяет обеспечить стабильное качество приготовления, снизить риски для медперсонала и минимизировать остатки дорогостоящих лекарств, которые после вскрытия флакона нельзя хранить для дальнейшего использования», — подчеркнула заведующая отделением централизованного разведения противоопухолевых лекарственных препаратов Челябинского онкоцентра Ангелина Тюпина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.