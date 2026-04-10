Бастрыкин проконтролирует дело об аварийном доме в Перми

Здание 1928 года на улице Уральской признано аварийным и подлежит расселению.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав пермячки: женщина живет в аварийном доме 1928 года постройки на улице Уральской, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что ситуация уже освещалась в СМИ. Здание признали аварийным в 2022 году из-за критического износа конструкций, расселить его должны до 2030 года. Управляющая компания не выполняет свои обязанности по содержанию здания. Так, в октябре прошлого года из-за аварии на теплосетях квартиру заявительницы затопило, и она стала непригодна для проживания. Все обращения женщины в ответственные органы результатов не принесли.

В региональном Следственном управлении возбуждено уголовное дело. Глава СК России поручил руководителю СУ СК Прикамья Денису Головкину подготовить доклад о результатах расследования и мерах защиты прав заявительницы. Исполнение контролирует центральный аппарат СК.