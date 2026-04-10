В Москве установили более 100 декоративных конструкций перед Пасхой

В этом году православные верующие отмечают Пасху 12 апреля. В ночь на праздник часть улиц в центре Москвы перекроют на время богослужений; ограничения затронут район храма Христа Спасителя, Петровку и Волхонку. Также изменится режим работы общественного транспорта: в пасхальную ночь пассажиры смогут зайти в метро и МЦК до 2:00 вместо 1:00, а днем будут запущены дополнительные автобусы до кладбищ.