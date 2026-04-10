В Москве установили более 100 декоративных конструкций перед Пасхой

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства установили более сотни инсталляций в преддверии Пасхи, они украшают основные городские площади и территории рядом с храмами. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Самое масштабное праздничное оформление получила территория возле храма Христа Спасителя, там появились две 30-метровые воздушные арки, увитые белыми розами, за ними раскинулся “Весенний лес” с традиционными пасхальными символами. У центрального входа установлено пятиметровое декоративное пасхальное яйцо и световые буквы “ХВ”, — цитируется чиновник в сообщении.
Возле входа в Богоявленский кафедральный собор установлены декоративные пасхальные яйца красного цвета с золотистыми орнаментами, которые в вечернее время подсвечиваются гирляндами. Там же расположились 45 искусственных световых деревьев, усыпанных розовыми цветами и пасхальными яйцами.
Все световые и декоративные конструкции в столице можно использовать многократно и видоизменять, подчеркнул Бирюков.
В этом году православные верующие отмечают Пасху 12 апреля. В ночь на праздник часть улиц в центре Москвы перекроют на время богослужений; ограничения затронут район храма Христа Спасителя, Петровку и Волхонку. Также изменится режим работы общественного транспорта: в пасхальную ночь пассажиры смогут зайти в метро и МЦК до 2:00 вместо 1:00, а днем будут запущены дополнительные автобусы до кладбищ.