Мастера-взрывника, раненного в шахте под Ростовом, доставили в больницу

По данным следствия, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. Возбуждено уголовное дело. По сведениям Бурняшова, в результате происшествия погиб проходчик, и пострадал мастер-взрывник. Еще два человека, находившиеся в забое в момент случившегося, не пострадали.