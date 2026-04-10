Ярмарка трудоустройства соберет свыше 500 работодателей Саратовской области

Более 500 работодателей Саратовской области представят свои вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ее проводят в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Мероприятие состоится 17 апреля во всех территориальных кадровых центрах. Как рассказал в прямом эфире министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, на сегодняшний день свои вакансии уже представили 523 работодателя. Всего на портале «Работа России» размещены 19,5 тыс. вакансий, две трети из которых относятся к рабочим профессиям. В 2025 году компании опубликовали более 146 тыс. вакансий.
Особое внимание уделят трудоустройству участников специальной военной операции. В программе ярмарки — экспресс-собеседования, открытые отборы, профориентационные мастер-классы и квизы по трудовому законодательству.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.