Ярмарка трудоустройства соберет свыше 500 работодателей Саратовской области

Мероприятие состоится 17 апреля во всех территориальных кадровых центрах. Как рассказал в прямом эфире министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, на сегодняшний день свои вакансии уже представили 523 работодателя. Всего на портале «Работа России» размещены 19,5 тыс. вакансий, две трети из которых относятся к рабочим профессиям. В 2025 году компании опубликовали более 146 тыс. вакансий.