Ярмарка трудоустройства соберет свыше 500 работодателей Саратовской области

Мероприятие пройдет 17 апреля во всех территориальных кадровых центрах.

Более 500 работодателей Саратовской области представят свои вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ее проводят в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

Мероприятие состоится 17 апреля во всех территориальных кадровых центрах. Как рассказал в прямом эфире министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, на сегодняшний день свои вакансии уже представили 523 работодателя. Всего на портале «Работа России» размещены 19,5 тыс. вакансий, две трети из которых относятся к рабочим профессиям. В 2025 году компании опубликовали более 146 тыс. вакансий.

Особое внимание уделят трудоустройству участников специальной военной операции. В программе ярмарки — экспресс-собеседования, открытые отборы, профориентационные мастер-классы и квизы по трудовому законодательству.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.