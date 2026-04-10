Тысячи украинских переселенцев получили помощь в ЦПУ в Ростове-на-Дону

Около 10 тыс украинских переселенцев получили помощь в ЦПУ в Ростове-на-Дону.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости. Около 10 тысяч человек уже получили помощь в центре поддержки украинских переселенцев (ЦПУ) в Ростове-на-Дону, рассказал РИА Новости руководитель ЦПУ в городе Ренат Бахтияров.

В пятницу в Центре поддержки украинцев в Ростове-на-Дону прошел мастер-класс для взрослых и детей по украшению куличей, окрашиванию яиц и изготовлению подставок под них.

«За время работы, за два с половиной года, порядка 10 тысяч человек прошло через наш центр», — сказал Бахтияров. Он уточнил, что люди обращаются за правовой помощью, а также по различным социальным вопросам.

Центры поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина», расположены в Москве, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.

Международное общественное движение «Другая Украина», создано и зарегистрировано в министерстве юстиции Российской Федерации в 2023 году. Его возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Движение объединяет граждан Украины, противостоящих преступному режиму, установленному на Украине после вооруженного государственного переворота 2014 года, а также поддерживает бывших жителей Украины, прибывших в Россию, безвозмездно оказывая юридическую, социальную и иную помощь в интеграции. Движение проводит культурные мероприятия и реализует образовательные программы, в том числе проводит бесплатные уроки по русскому языку и математике для детей‑переселенцев.

