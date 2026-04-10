Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Набережных Челнах прошел финал городского конкурса «Зеленый мир — 2026»

Победителей определили в 3 номинациях.

Финал городского конкурса социально-экологической рекламы «Зеленый мир — 2026» прошел в Набережных Челнах при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

На победу в трех номинациях претендовали школьники и студенты. Они снимали видеоролики, ставили театральные постановки и изготавливали шоперы из вторичных материалов.

В номинации «ЭкоВзгляд» первое место занял Набережночелнинский педагогический колледж. За самый лучший шопер была награждена Азалия Калимуллина из школы № 15. А в номинации «ЭкоТеатр» победу одержала школа № 41. Кроме того, отдельным участникам были вручены спецпризы за оригинальность, командный дух и аккуратность.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.